Керчанка представит Крым на Всероссийском конкурсе

Воспитательница детского сада комбинированного вида №28 «Орленок» Татьяна ФЕДОРУК стала победительницей республиканского этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года-2017». Мероприятие было организовано Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым.

Лучшего воспитателя Крыма выбирало компетентное жюри, которое оценивало профессиональные и личные качества педагогов, а также их владение технологиями и методиками работы с дошкольниками.

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Конкурсные испытания проходили в Бахчисарае. Финалисты соревновались в дисциплинах: «Педагогическое мероприятие с детьми», «Профессиональный разговор», «Ток-шоу», «Мастер-класс» и других.

Теперь Татьяна ФЕДОРУК будет представлять Республику Крым в Санкт-Петербурге, на Всероссийском конкурсе, который пройдет через несколько месяцев.



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