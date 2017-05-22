Керчанка приняла участие в ток-шоу ИТВ (видео)

В пятницу, 19 мая по телеканалу ИТВ прошло ток-шоу «Народный вердикт». В нем приняла участие керчанка, замгендиректора ГБУ РК «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник» Н.В.Быковская.

В этот раз на ток-шоу поднимался вопрос «чёрных» копателей.

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Тема обсуждения в целом звучала так — «Крым сакральный»: Крым притягивает не только своей природой, но и своей историей. Притягивает и научных деятелей и недобросовестных, так называемых «чёрных» копателей, которые впоследствии распродают народное достояние, и оно оказывается в частных коллекциях по всему миру.

Отметим, данная проблема актуальна для крымских территорий. Из года в год сюда приезжают нерадивые археологи, которые в обход законодательства пытаются нажиться на истории региона.

Напомним, Жажда наживы: добыча песка уничтожает древний город Артезиан

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