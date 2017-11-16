Керчанка стала абсолютной чемпионкой на соревнованиях по становой тяге

В минувшие выходные, 12 ноября завершился Чемпионат Южного Федерального Округа по становой тяге и жиму лёжа под эгидой АНО «НАП». Керчанка Наталья СУХОВЕЙ завоевала в соревнованиях три золотых медали и Кубок!

Как рассказала редакции КерчьИНФО спортсменка, к этим соревнованиям она готовилась более четырёх месяцев вместе с тренером по становой тяге Александром ПОСТРИГАНОМ. ПЕред ними стояла задача – выполнить-мастера спорта в весовой категории 56кг подняв штангу весом в 122,5кг!

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По итогам соревнований, Наталья преодолела вес в 125 кг, выполнив норматив мастера спорта. Теперь Наталья СУХОВЕЙ – Абсолютная Чемпионка Южного Федерального Округа по становой тяге среди женщин PRO, 1-место в мастерах, 1-место в открытой категории. Три золота и Кубок! Спортсменка благодарит своего тренера и клуб «Кентавр» за предоставленную возможность подготовиться к Чемпионату!

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