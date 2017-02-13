Керчанка стала чемпионкой Крыма по шахматам

Юная шахматистка из Керчи Маргарита Потапова, одержала победу в чемпионате Республики Крым по быстрым шахматам среди женщин.

Несмотря на то, что сейчас Маргарите всего 16 лет, она продолжает завоёвывать все новые и новые титулы. В этот раз она стала первой среди женщин-шахматисток во всей республике.

Читайте: В Керчи сразились шахматисты

«Любые соревнования это, практика а значит движение вперёд. На соревнованиях всегда получаешь опыт», — комментирует девочка.

Редакция поздравляет Маргариту с новой победой и желает, чтобы грядущие турниры стали для неё не менее удачными!

Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!





