Керчанка стала обладательницей главной короны конкурса «Мисс Офис – 2017»

Керчанка Анастасия БОЖКОВА стала обладательницей титула «Мисс Офис – 2017». Финал VIII международного сезона конкурса красоты состоялся вчера, 1 декабря, в столице России.

Сам конкурс «Мисс Офис – 2017» проходил в 3 этапа: предварительный отбор, интернет-голосование и финал.

Успешно преодолев отборочные этапы, керчанка Анастасия БОЖКОВА попала в финал конкурса. Главное мероприятие прошло вчера, 1 декабря, на сцене Московского дворца молодежи. Здесь красавицам предстояло преодолеть несколько конкурсных выходов: приветствие, дефиле в дизайнерских нарядах и купальниках, творческие номера, а также деловой конкурс.

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Помимо оценки внешних данных конкурсанток, пристальное внимание жюри было направлено и на другие качества девушек: взгляды и убеждения, эрудиция, готовность аргументированно излагать точку зрения, знание этикета, а также деловые качества.

В ходе честной и справедливой борьбы наша землячка Анастасия БОЖКОВА выиграла главную корону, получила титул «Мисс Офис – 2017» и стала обладательницей главного приза – 1 000 000 рублей.

«Моему счастью нет предела я даже не могу передать словами чувства, которые сейчас испытываю», – делится впечатлениями Анастасия БОЖКОВА.

Керчанка благодарит всех за поддержку, а редакция КЕРЧЬ ИНФО, в свою очередь, поздравляет красавицу и желает ей дальнейших свершений!

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