Керчанка стала послом доброй воли

Руководитель первой международной модельной организации «MegaPhotoDay» в Крыму, назначена послом доброй воли.

Керчанка Юлия Павликова, которая является руководителем международной модельной организации «MegaPhotoDay», стала послом доброй воли от имени ETO.

Читайте: Модельная организация MEGA PHOTO DAY отпраздновала день рождения

Ей была вручена верительная грамота — генеральная доверенность, выданная генеральным советом Евразийской Туристической Организации (ETO) полномочному послу Павликовой Юлии, чтобы она могла представлять интересы и излагать от имени ETO.

Посол доброй воли, следуя политике укрепления международного туристического сотрудничества, способствует развитию дружеских отношений во всем мире.

Другие актуальные новости Керчи читайте на сайте KerchINFO.com.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

