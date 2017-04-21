Керчанка стала второй в России по быстрым шахматам

Юная керчанка заняла второе место на первенстве России по быстрым шахматам. Маргарита Потапова взяла почётное серебро на соревнованиях в Сочи среди девушек до 19 лет.
18-19 апреля в Лоо (Сочи, Краснодарский край) состоялось первенство России по быстрым шахматам среди юношей и девушек до 11, 13, 15, 17 и 19 лет. В спортивном мероприятии приняли участие около 900.
Читайте: Маргарита Потапова: гордость Керчи и подрастающая смена Карякину
Керчь представляла юная Маргарита Потапова, про которую редакция KerchINFO.com уже не раз писала. Шахматистку, поддерживаемая тренером Оксаной Грицаевой, финишировала второй в турнире девушек до 19 лет, набрав 9 очков из 11.
Редакция поздравляет девушку с очередной победой и желает с каждым разом покорять все больше вершины.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Раз в неделю мы отправляем дайджест с самыми популярными статьями. Иногда мы будем сообщать Вам о самых важных новостях экстренной рассылкой.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: