Керчанка стала второй в России по быстрым шахматам

Юная керчанка заняла второе место на первенстве России по быстрым шахматам. Маргарита Потапова взяла почётное серебро на соревнованиях в Сочи среди девушек до 19 лет.

18-19 апреля в Лоо (Сочи, Краснодарский край) состоялось первенство России по быстрым шахматам среди юношей и девушек до 11, 13, 15, 17 и 19 лет. В спортивном мероприятии приняли участие около 900.

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Керчь представляла юная Маргарита Потапова, про которую редакция KerchINFO.com уже не раз писала. Шахматистку, поддерживаемая тренером Оксаной Грицаевой, финишировала второй в турнире девушек до 19 лет, набрав 9 очков из 11.

Редакция поздравляет девушку с очередной победой и желает с каждым разом покорять все больше вершины.

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