Керчанка участвует в конкурсе «Синяя птица» на телеканале «Россия 1»

Керчанка Катя ПРОКОФЬЕВА участвует в конкурсе юных талантов «Синяя птица», который проводится в Москве.

17 декабря 2017 г. в 17:30 на канале «Россия 1» смотрите выступление ПРОКОФЬЕВОЙ Екатерины на телевизионный конкурсе юных талантов «Синяя птица» и голосуйте за нашу керчанку!

В ноябре юная керчанка, воспитанница Детской музыкальной школы №2 Прокофьева Екатерина (преподаватель Зиновьева Юлия Николаевна) приняла участие в заключительном этапе телевизионного проекта «Синяя птица». Для участия в программе необходимо было пройти несколько этапов: сначала дистанционный отбор по видеоматериалам с исполнениями Екатерины, затем приглашение на отборочный тур; следующий этап – напряжённая работа по выбору песни, каждую неделю требовалось отсылать видео с исполнением песен. И вот, наконец, в ноябре Катю пригласили на съемки.Передача с участием Прокофьевой Екатерины состоится в декабре месяце.

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У нас в городе Катя уже хорошо известна своим задорным исполнением народных песен. Выступала она и в Симферополе, стала победителем многочисленных Республиканских и Международных конкурсов. Все, кому нравится творчество Кати, смотрите «Синюю птицу» и голосуйте за нашу Керчанку. Пожелаем ей УДАЧИ!!!

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