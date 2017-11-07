Керчанка участвует во всероссийском слёте волонтёров

В минувшие выходные в Москве стартовал всероссийский форум волонтёров «Готов к Победам». Туда съехались около четырёхсот волонтёров из 79 регионов России, в составе крымской делегации – 7 человек, среди них и одна керчанка.

Волонтёрам рассказывали, как создать свою команду, с участниками форума также встречались интересные гости – депутаты Госдумы, члены Общественной палаты РФ, Герои России, космонавты, актеры, режиссеры, ученые и олимпийские чемпионы. Как рассказала журналистам КерчьИНФО заместитель руководителя Керченского местного отделения Всероссийского общественного движения Волонтёры Победы Дарья АНИКИНА, этот обучающий слёт поможет ей в дальнейшей работе.

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В Керчи, по словам Дарьи, волонтёрство находится на начальной стадии: «В городе нет волонтёрских центров, разве что при организациях, Обществе Инвалидов». Керченское местное отделение помогает городу в организации Бессмертного полка на 9 мая, а в течении года проводят квесты, акции, помощь и встречи с ветеранами.

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