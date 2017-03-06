Керчанка установила новый Крымский рекорд

В феврале в Симферополе прошёл «Чемпионат Крыма по пауэрлифтингу и классическому жиму лёжа». В соревнованиях приняла участие и керченская спортсменка Наталья Першко. Наша соотечественница установила новый Крымский рекорд и привезла «домой» в Керчь не одну медаль и грамоту.

В рамках соревнований, Наталья Першко установила новый рекорд по классическому жиму лёжа в своей весовой категории. При своём весе 54 кг, Наталья подняла штангу весом — 72, 5 кг и установила этим нынешний рекорд.

Помимо этого, на «Чемпионате Крыма по пауэрлифтингу и классическому жиму лёжа», Наталья стала чемпионкой и вице-чемпионкой в абсолютной категории по классическому жиму лёжа.

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«Спасибо всем кто болел за меня и поддерживал. Это тренера и кураторы «BB проекта», а также мои любимые девочки, вы постоянно держите меня в тонусе и мотивируйте на новые победы и свершения! Просто огромное человеческое и спортивное спасибо центру общественного питания Кузя за поддержку и веру в меня! Ну и конечно же мой тыл, это моя семья, именно вам я посвящаю все свои победы, вы у меня самые лучшие! Также хочу поблагодарить своего тренера Александра Иванова и нашу керченскую команду!» — делиться впечатлениями и эмоциями после чемпионата Наталья Першко.

Редакция KerchINFO.com радуется победам вместе с нашей соотечественницей и поздравляет её с новым установленным крымским рекордом по классическому жиму лёжа! Удачи и новых побед!



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