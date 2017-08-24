Керчанка устроила незаконное захламление придомовой территории

Сотрудники муниципального контроля обнаружили незаконное захламление общественной территории по улице Рыбакова. В отношении нарушителя начато административное производство.

Керчане, проживающие по улице Рыбакова, обратились в Отдел по контролю за благоустройством управления муниципального контроля в связи с фактом несанкционированного захламления общественной территории.

В результате проверки выявлен факт захламления, нарушающий п. 7.1.2 Правил благоустройства территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым. Согласно которому на территории города запрещено захламлять дворовые и придомовые территории, улицы, проезды, а также иные места бытовыми и производственными отходами, строительным и бытовым мусором, грунтом.

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В отношении жительницы, устроившей незаконное захламление, начато административное производство.

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