Финалистка конкурса красоты «Мисс Туризм Крыма» керчанка Ирина Степанова отправится в столицу Болгарии представить Крым на Мировой конкурс красоты «Леди Вселенная».

В одном из лучших пятизвездочных отелей Софии 17 февраля съедутся представительницы многих стран мира. Впервые за многие годы этот список дополнит Крым.

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«Ира является одной из ведущих моделей организации Mega Photo Day. И мы очень рады что сейчас шанс на участие в пристежном мировом конкурсе выпал именно ей. Ира очень образованная, талантливая, спортивная и способная девушка. Крымчанка имеет все шансы попасть в топ 10 самых красивых девушек вселенной, и привезти очередную корону победителя в родной город», — рассказывает директор модельной организации Юля Павликова.

Конкурсанта, которой выпала честь представлять республику, уже активно готовится к конкурсу.

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«Сейчас идёт насыщенная подготовка: различные фотосъёмки, уроки дефиле, отбор костюмов и вечерних платьев для большого финала . Хочу отметить что затраты связанные с моим участием в конкурсе несёт модельная организация Mega Photo Day. Большое спасибо за доверие и веру в меня!», — отмечает Ирина Степанова.

Редакция KerchINFO.com «держит кулаки» за Ирину и ждёт возвращения в Керчь с победой.

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