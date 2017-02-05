Керчанки смогут обследоваться с помощью маммографа в своем городе. Об этом сообщила заместитель главного врача Крымского республиканского онкологического клинического диспансера имени В.М. Ефетова Елена Чирва.

Теперь у жительниц Керчи появится, возможность, в городском онкологическом центре пройти маммографию.

Елена Чирва также отметила, что записаться на обследование можно как непосредственно в диспансере, так и по телефону. Направление на процедуру также можно получить в медучреждении.

Отметим, что ранее эта процедура не была доступна в городе, и женщинам приходилось ездить в клиники Симферополя.

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