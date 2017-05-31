Керчанки стали лучшими педагогами региона

В Симферополе прошло торжественное награждение победителей республиканских этапов Всероссийских конкурсов «Учитель года России — 2017», «Воспитатель года России – 2017», «Педагог-психолог России – 2017», республиканского конкурса «Воспитатель государственных учреждений — 2017». Керчанки стали лучшими сразу в двух номинациях.

Так, одержать победу в республиканском этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель года России — 2017» удалось Татьяне ФЕДОРУК, которая является воспитателем МБДОУ города Керчи Республики Крым «Детский сад комбинированного вида № 28 «Орленок». Теперь она примет участие в заключительном этапе Всероссийского конкурса.

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Лучшим воспитателем государственных учреждений в 2017 году стала Ольга КРАПЛИНА, которая работает воспитателем ГБОУ РК «Керченский учебно-воспитательный комплекс-интернат-лицей искусств».

Отметим, что победители и финалисты были награждены дипломами Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым и денежными премиями. Победители получили премии в размере 95 тысяч рублей, финалисты I, II, III, IV степени получили премии в размере 60, 50, 40, 30 тысяч рублей соответственно.

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