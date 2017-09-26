Керчанки стали участницами Всекрымского FESTневест (фоторепортаж)

В воскресенье, 24 сентября, в городе Феодосия состоялось грандиозное мероприятие FESTневест. Фестиваль невест охватил весь полуостров, не оставив без внимания и керчанок.

Идеологом мероприятия выступила крымская ведущая Кристина Подберецкая, а куратором керченского направления – ведущая Наталья Пушина.

Также в организации и проведении фестиваля огромную помощь оказали керченские компании: ЛимоКерчь под руководством Артура и Валерия Рыбаковых, фотостудия «Позитив» и Александр Оникийчук, салон свадебных платьев Amore Mio и шоу-балет «Рандеву» (рук. Ирина Шабашова), а также фотограф Юлия Кандыба.

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Фестиваль невест оказался по-настоящему грандиозным событием, собравшим в Феодосии прекрасных девушек с просторов всего полуострова Крым.

В рамках мероприятия состоялся флешмоб, дефиле, праздничный банкет, розыгрыш призов…

Редакция КерчьИНФО предлагает вам насладиться фотографиями, запечатлевшими красоту и радость самых интересных моментов фестиваля.

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