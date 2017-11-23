Керчанку осудили за вылов осетра

Керчанка приговорена судом к 240 часам обязательных работ за незаконную реализацию краснокнижной рыбы. Об этом сообщает пресс-служба городской полиции.

Сотрудники керченской полиции задокументировали противоправную деятельность 56-летней местной жительницы, обвиняемой в реализации ценного водного биологического ресурса. Установлено, что керчанка, достоверно зная, что рыба осетровых пород является ценным видом водных ресурсов, занесенным в Красную книгу России, реализовывала замороженную рыбу «Русский осетр» за 15 350 рублей.

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Согласно заключению эксперта, изъятое у женщины является ценным видом водных ресурсов – рыбой осетровой породы «Русский осетр» длиной 77 см, массой 7,7 кг. Мировым судьей Керченского судебного района керчанка признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.258.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, продажа особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ).

Гражданке назначено наказание в виде 240 часов обязательных работ. Вину в содеянном обвиняемая признала в полном объеме.

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Полиция напоминает, что законодательством РФ предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность за нарушение требований законодательства в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов.



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