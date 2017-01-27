Городской суд Керчи приговорил местную жительницу Наталью Пастухову к трем годам лишения свободы за нарушение ПДД, управляя транспортным средством, что повлекло смерть более двух людей. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры РК.

В ходе следствия, было установлено, что осуждённая, в значительной степени превысила допустимую скорость автомобиля, передвигаясь по проезжей части города и совершила наезд на пешеходов, которые переходили дорогу в установленном месте. Травмы у потерпевших оказались смертельными.

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Суд приговорил женщину к трём годам лишения свободы и изъятию прав в аналогичный период.

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