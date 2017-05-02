Керчане привезли медали с республиканского конкурса

Керчане привезли медали с республиканского конкурса
Май 02 17:33 2017

В Алуште прошёл Республиканский конкурс «Golden cup». Керченские бальники покорили судейскую коллегию.

В воскресенье, 30 апреля, в Алуште состоялся Открытый танцевальный фестиваль по бальным танцам «Golden cup». Керчь представляли воспитанники танцевального центра Констроминых.

В фестивале приняли участие 5 керченских пар и две девочки, выступающие сольно.

Читайте: В Новоотрадном открыли новую workout-площадку

Важно отметить, что ни один из керченских бальников не вернулся домой без заслуженной медали.

Результаты фестиваля по больному танца выглядя следующим образом:

Крайнова Ксения (соло) — 2 место
Арсений Елизавета (соло) -3 место
Даниленко Максим и Соколова Дарина — полуфинал
Демаков Николай и Миркун Полина — 2 место
Филатов Даниил и Вегерова Виктория -6 место и в категории «Кубок джайва» — 3 место
Мельниченко Денис и Гора София (латина) -2 место и «Кубок джайва» — 3 место
Коженцев Андрей и Костюкова Алина (стандарт) -4 место, (латина) -1 место и «Кубок джайва» -1 место.
Редакция KerchINFO.com поздравляет юных танцовщиков города и желает продолжать прославлять родной город на различных соревнованиях и фестивалях.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!