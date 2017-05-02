Керчане привезли медали с республиканского конкурса

В Алуште прошёл Республиканский конкурс «Golden cup». Керченские бальники покорили судейскую коллегию.
В воскресенье, 30 апреля, в Алуште состоялся Открытый танцевальный фестиваль по бальным танцам «Golden cup». Керчь представляли воспитанники танцевального центра Констроминых.
В фестивале приняли участие 5 керченских пар и две девочки, выступающие сольно.
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Важно отметить, что ни один из керченских бальников не вернулся домой без заслуженной медали.
Результаты фестиваля по больному танца выглядя следующим образом:
Крайнова Ксения (соло) — 2 место
Арсений Елизавета (соло) -3 место
Даниленко Максим и Соколова Дарина — полуфинал
Демаков Николай и Миркун Полина — 2 место
Филатов Даниил и Вегерова Виктория -6 место и в категории «Кубок джайва» — 3 место
Мельниченко Денис и Гора София (латина) -2 место и «Кубок джайва» — 3 место
Коженцев Андрей и Костюкова Алина (стандарт) -4 место, (латина) -1 место и «Кубок джайва» -1 место.
Редакция KerchINFO.com поздравляет юных танцовщиков города и желает продолжать прославлять родной город на различных соревнованиях и фестивалях.
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