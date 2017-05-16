Керченская администрация ищет юриста

В Управление по вопросам администрации города требуется юрист. Об этом сообщает пресс-цент администрации Керчи.

Администрация Керчи объявила открытой вакансию юриста открытой. Специалист нужен в отдел претензионно-исковой и договорной работы управления по правовым вопросам.

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«В Администрацию города Керчи Республики Крым требуется юрист для занятия вакантной должности муниципальной службы главного специалиста отдела претензионно-исковой и договорной работы управления по правовым вопросам, на период отсутствия основного работника» — идёт речь в сообщении.

Детали и по телефонам 2-05-40, 2-50-24.

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