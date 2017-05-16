Керченская администрация ищет юриста

В Управление по вопросам администрации города требуется юрист. Об этом сообщает пресс-цент администрации Керчи.
Администрация Керчи объявила открытой вакансию юриста открытой. Специалист нужен в отдел претензионно-исковой и договорной работы управления по правовым вопросам.
Читайте: В Керчи снова перебои с водой
«В Администрацию города Керчи Республики Крым требуется юрист для занятия вакантной должности муниципальной службы главного специалиста отдела претензионно-исковой и договорной работы управления по правовым вопросам, на период отсутствия основного работника» — идёт речь в сообщении.
Детали и по телефонам 2-05-40, 2-50-24.
Другие актуальные новости Керчи читайте на сайте KerchINFO.com.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: