Керченская администрация поддерживает малый бизнес

Керченская городская администрация начала реализацию проекта, направленного на развитие среднего и малого бизнеса. Программа поддержки реализуется совместно с Крымским государственным фондом поддержки предпринимательства.

В рамках реализации проекта в Керчи началась работа по созданию координационных и совещательных органов при администрации. Такие центры создаются в целях привлечения субъектов малого и среднего бизнеса к разработке и реализации мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства, привлечения граждан, общественных организаций и представителей СМИ к обсуждению вопросов, касающихся реализации права граждан на предпринимательскую деятельность.

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Координационные и совещательные центры могут создаваться администрацией города либо инициативными группами субъектов малого и среднего бизнеса, которые зарегистрированы и работают на территории города. Также инициаторами могут выступать некоммерческие организации.

Об этом керчанам сообщает пресс-служба Администрации г. Керчь с ссылкой на Управление экономического развития.

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