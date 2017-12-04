Керченская Администрация помогает многодетной семье

Керченская Администрация помогает решить вопрос с приобретение автомобиля для многодетной семьи из Аджимушкая. Во внимании остается вопрос о предоставлении жилья для «большой» ячейки общества.

Сегодня глава керченской Администрации Сергей БОРОЗДИН встретился с мамой 8-ми детей Натальей ПОЛИВАНОВОЙ, которые живут в поселке Аджимушкай. Он отметил, что Администрация уже давно сотрудничает с этой семьей и всегда старается решить существующие вопросы:

«Семья, в которой воспитываются 8 детей, нуждается в машине. Вопрос находится на контроле не только городских, но и республиканских властей. К сожалению, приобрести автомобиль за счет местного бюджета возможности нет. Поэтому администрация занимается поиском инвестора, который сможет подарить многодетной семье необходимое транспортное средство», – сообщил голова Исполкома на своей официальной странице в Facebook.

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Также, Сергей Вадимович отметил, что для этой семьи острый вопрос заключается в жилье. Дело в том, что дети Натальи учатся в лицее искусств, который находится в районе Аршинцево. Ребята очень успешно занимаются творчеством , поэтому переходить в другую школу не хотят. Но порой им приходится более часа добираться до лицея. К тому же, общей площади нынешнего жилья недостаточно для комфортного проживания многодетной семьи.

Глава керченской Администрации пояснил, что на данный момент сложно решить вопрос с предоставлением жилья. Ведь в Керчи пока не ведется строительство новых домов. Поэтому в ближайший год эту проблему решить не получится. Однако, Сергей Вадимович отметил, что не оставит без внимания данную проблему.

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