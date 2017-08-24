Керченская администрация выслушала проблемы жителей поселка Капканы

Представители городской администрации провели сход граждан в поселке Капканы. На встрече были обсуждены транспортные и коммунальные вопросы.

В сходе граждан приняли участие несколько местных чиновников, среди которых: председатель Керченского городского совета Ольга Солодилова, член Общественного совета г. Керчи Ирина Черненко, депутат горсовета, избранный по данному округу, Фёдор Козлов, начальник УЖКХ администрации г. Керчи Вячеслав Карпов и начальник управления транспорта Елена Тишина.

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Основные жалобы и вопросы жителей поселка касались транспортных и коммунальных проблем. Так, на встрече были обсуждены проблемы, связанные с размещением остановки, расписанием движения автобусов, вывозом мусора, уборкой прилегающей к дороге территории, состоянием памятников и ряд других.

По итогу встречи представители городской администрации пообещали взять на контроль проблемные для местных жителей темы.

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