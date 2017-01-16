После детального обследования по специальной программе обновится библиотека имени Белинского. Об этом сообщила на своей странице в фейсбуке Лариса Щербула.

Она вместе с председателем Общественного совета г. Керчи Галиной Мазиловой посетила центральную библиотеку им. Белинского. Еще в прошлом году при поддержке сегодня уже депутата Государственной Думы РФ Константина Бахарева мы начали процесс реконструкции зданий библиотеки. Отремонтирована кровля, заменены окна, оборудованы санузлы, в т.ч. и с учетом требований доступной среды. Однако останавливаться на достигнутом мы не намерены.

Сегодня директор Людмила Попова рассказывает нам о проекте на условиях долевого участия при поддержке Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М.И. Рудомино.

Идея достаточно интересна! Опытная структура проводит полное исследование библиотеки и библиотечной среды и анализирует полученные данные, на основе проведенного мониторинга, разрабатывая индивидуальную концепцию развития для заведения. Библиотека получит рекомендации: какие изменения необходимо внести в работу учреждения и персонала, в сервисы, в пространство библиотеки, чтобы она соответствовала стандартам. Будут сформированы предложения по организации пространства и набору услуг для библиотеки. Предложение включает концепцию зонирования, рекомендации по выбору мебели и оборудования, размещению фондов. Осуществляется помощь в реконструкции. В течение первого года после завершения проекта осуществляется сопровождение, продвижение и методическая поддержка.

Такие проекты уже успешно реализовывались. Недавно так была отремонтирована, а лучше сказать перестроена, Боголюбовская поселковая библиотека, став совершенно новым учреждением дополнительного образования. «Это способно качественно изменить привычный облик нашей библиотеки», — говорит Людмила Попова. Для организации важно, насколько заинтересованы органы местного самоуправления в этой совместной непростой работе. И от меня директор библиотеки услышала решительное «да»: мы заинтересованы в том, чтобы сделать нашу библиотеку центром культурного развития Керчи. И будем всячески этому способствовать.

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