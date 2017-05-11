Керченская библиотека: онлайн встреча в честь Победы

В преддверии празднования 72-й годовщины Великой Победы в библиотеке – филиале №3 им. Островского прошла видеоконференция «Мы этой памяти верны».

Великая Победа… Путь к ней был долог и труден. Небывалой жестокостью и болью, невосполнимыми потерями и разрушениями, скорбью по истерзанной огнем и металлом родной земле были наполнены 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны.

Читайте: Признавайтесь, керчане, чей фонтан?

Онлайн встреча состоялась с читателями Центральной городской библиотеки им. Э. Баллиона города Новороссийска.

На видеоконференции присутствовали студенты группы СЭМ-116 СМТ КГМТУ, студенты Новороссийского социально-педагогического колледжа, а также учащиеся гимназии №20 г. Новороссийска.

На мероприятие были приглашены: Нина Петровна Кривошеева – заместитель председателя Аршинцевского территориального Совета ветеранов, Нина Александровна Курилова – член Аршинцевского территориального Совета ветеранов, Леонид Елевферьевич Хорохов – ветеран вооружённых сил, капитан 2 ранга в отставке, председатель комиссии по работе с молодёжью Керченского городского Совета ветеранов, Буратынский Александр Денисович-полковник в отставке, воин-интернационалист.

Главный библиотекарь Виктория Владиславовна Ардемасова рассказала о героической защите Керчи в период Великой Отечественной войны. Участники мероприятия познакомились с историей Новороссийска от момента закладки военного укрепления на берегу Цемесской бухты и до наших дней. Особое внимание было уделено героической защите Новороссийска в годы Великой Отечественной войны.

Читайте: Общество инвалидов не забывает про керченских ветеранов

Студенты СМТ КГМТУ читали стихи о войне, рассказали об Обелиске Славы и факельном шествии.

Своими воспоминаниям о тяжелых военных годах поделилась Нина Петровна Кривошеева, которая, будучи ребенком, оказалась в оккупации. Напутствующие слова учащимся в преддверии 9 мая сказали Леонид Елевферьевич Хорохов и Александр Денисович Буратынский.

А в конце мероприятия ведущая призвала всех присоединиться к Всероссийской акции «Бессмертный полк». Мероприятие оставило глубокое впечатление в сердце каждого присутствующего.

Минутой молчания все почтили память павших.

Другие актуальные новости Керчи читайте на сайте KerchINFO.com.

Текст и фото: Попова Людмила

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

