Керченская больница не соблюдает законодательство

Керченская прокуратура проверила соблюдение законодательства о защите прав предпринимателей. Найдены нарушители.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры РК, в ходе проверки выяснилось, что ГБУЗ РК «Керченская больница №1 им Н.И. Пирогова» не оплачивала доставляемые медицинские лекарства, аппараты и продукты питания. Перед поставщиками образовалась крупная задолженность.

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На основании этого в отношении главного врача больницы было внесено представление, в результате рассмотрения которого начался процесс погашения задолженности. На данный момент выплачено уже 1, 2 млн рублей.

Также городской прокуратурой было возбуждено административное дело о правонарушении. Главный врач обвиняется в действиях, которые повлекли за собой неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров. Решением мирового судьи назначено наказание в виде штрафа.

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