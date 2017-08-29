Керченская больница «обзавелась» современным оборудованием

На базе одной из керченских городских больниц находятся современные мобильные комплексы диагностики. Обследование доступно любому керчанину, имеющему соответствующее направление врача.

На территории ГБУЗ РК №3 находятся мобильные комплексы: лучевая диагностика, оснащенная флюорографом и маммографом, а также лабораторная диагностика, портативный аппарат УЗИ и забора общего и биохимического анализа крови на базе автобусов «ПАЗ». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

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Для жителей других районов города Керчи: необходимо взять у врача терапевта или в отделении профилактикинаправление, которое предоставляется непосредственно в учреждение здравоохранения, где будет проходить обследование.

Информация для жителей Ленинского района: мобильные передвижные комплексы могут быть задействованы после составления медицинскими учреждениями Ленинского района заявки на предоставление услуг за пределами территории города Керчи.

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