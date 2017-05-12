Керченская больница поздравляет медсестер с профессиональным праздником

Администрация «Керченской больницы №1 им. Н. И. Пирогова» сердечно поздравляет своих сотрудников с профессиональным праздником!



Зачастую, именно от медсестер зависит успешность проведенных врачами назначений и манипуляций и, как следствие, исцеление.

Добрые ангелы в белых халатах,

Нужны вы врачам и больным, что в палатах:

Поставить укол иль измерить давление,

У пациентов развеять сомнения.

Всё вы умеете, всё вам под силу.

Пусть вам воздастся, чтоб всё у вас было:

Счастье, здоровье, успех и тепло,

Чтобы всегда и во всём вам везло.

С Днем медсестры, дорогие вы наши.

Знайте, что нет вас милее и краше.

А это наши сестрички и лаборанты на рабочих местах:

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