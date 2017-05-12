Керченская больница поздравляет медсестер с профессиональным праздником

Администрация «Керченской больницы №1 им. Н. И. Пирогова» сердечно поздравляет своих сотрудников с профессиональным праздником!
Зачастую, именно от медсестер зависит успешность проведенных врачами назначений и манипуляций и, как следствие, исцеление.
Добрые ангелы в белых халатах,
Нужны вы врачам и больным, что в палатах:
Поставить укол иль измерить давление,
У пациентов развеять сомнения.
Всё вы умеете, всё вам под силу.
Пусть вам воздастся, чтоб всё у вас было:
Счастье, здоровье, успех и тепло,
Чтобы всегда и во всём вам везло.
С Днем медсестры, дорогие вы наши.
Знайте, что нет вас милее и краше.
А это наши сестрички и лаборанты на рабочих местах:
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