Керченская детская библиотека приоткроет для горожан свои тайны

В это воскресенье, 25 сентября Центральная детская библиотека им. В. Дубинина приглашает керчан в гости на день открытых дверей «Всей семьёй в библиотеку».

Маленьких читателей и их родителей, а также бабушек и дедушек проведут с увлекательной экскурсией по отделам библиотеки, а ещё покажут театральное представление.

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В гостях у библиотеки будет любительский кукольный театр под руководством Татьяны Насоновой, актеры которого покажут волшебную и добрую сказку Сергея Аксакова «Аленький Цветочек». В заключение праздника ребят будет ждать мастер-класс на котором они, вместе с родителями будут мастерить поделки.

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