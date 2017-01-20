Городская Доска почёта снова отремонтирована. Об этом сообщает глава городского совета Керчи Лариса Щербула.

Как раннее было известно, в новогодние праздники неизвестными была повреждена городская Доска почёта.

На сегодня, «Пострадавшая от хулиганских действий городская Доска почета полностью восстановлена», — сообщает Лариса Щербула.

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Больше ничего не напоминает о том, как в начале января, вандалами были разбиты стеклянные портреты достойных керчан .

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