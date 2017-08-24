Керченская финансовая организация нарушает законодательство

Городская прокуратура проинспектировала деятельность керченской финансовой организации. По результатам проверки компании был назначен денежный штраф.
Прокуратура г. Керчи проинспектировала деятельность ООО Микрофинансовой организации «Кошелек». Правоохранительные органы обнаружили несоблюдение законодательства о потребительском кредите (займе).
Оказалось, что фирма, осуществлявшая выдачу кредитов, не состоит на учете в государственном реестре микрофинансовых организаций.
В связи с обнаруженными нарушениями прокурор города возбудил уголовное дело в отношении юридического лица. Организации вменяется административное правонарушение в виде незаконного использования юридическим лицом в своем наименовании словосочетания «микрофинансовая организация».
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После рассмотрения дела Керченский городской суд назначил фирме наказание в виде материального штрафа в размере 100 тыс рублей.
На данный момент деятельность организации по выдаче займов, а также привлечению денежных средств граждан приостановлена.
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