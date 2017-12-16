Керченская гимнастка стала лучшей в Крыму

В Феодосии прошел II Открытый турнир по художественной гимнастике «Белые ангелы – 2017». Юная керчанка Анастасия АНТОНОВА привезла с соревнований золото.



Турнир по художественной гимнастике был проведен среди спортсменок 2011 г.р. и старше.

Руководство подготовкой и проведением соревнований осуществлялось администрацией ГБУ РК «РСТЦ Крым спорт». Непосредственное проведение осуществляется структурным подразделением ГБУ РК «РСТЦ Крым спорт» спортивно-тренировочной базой г.Феодосии и судейской коллегией. Главный судья соревнований – ЗЯТЬКОВА Н. А.

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Керчь на конкурсе представляла юная Анастасия АНТОНОВА 2012 г.р. В ходе честной и справедливой борьбы керченская спортсменка завоевала 1 место, золотую медаль и кубок конкурса.

Редакция сайта КЕРЧЬ ИНФО от всей души поздравляет юную керченскую спортсменку и желает ей дальнейших побед. Так держать!

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