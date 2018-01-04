Керченская картинная галерея открыла свои двери керчанам

В преддверии рождественских праздников в картинной галерее Керчи прошло сразу несколько культурных мероприятий: выставка вышивки, фотовыставка, а также творческий вечер.

Выставка вышивки «Рождественская мозаика» объединила в себя сразу три экспозиции: иконописные образы, выполненные Надеждой КЕУШ в технике счётного креста; тематические картины, объёмную, бразильскую вышивку с использованием нитей мулине, бисера, атласных лент, бижутерии, выполненную руками мастерицы Светланы ВАРАКУТО; а также уникальные работы Валерия ПОКОТИЛОВА (победителя (2010 г.) и обладателя Гран-при (2011 г.) Всеукраинской выставки-конкурса «Вышивка, рукоделие, ремёсла»).

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Также всем присутствующим была представлена выставка фотографий Натальи БЕЛЕНЦОВОЙ, которая является известным фотохудожником, художником, писателем-эзотериком, членом Союза фотохудожников России, членом Русского Географического Общества, победителем национальных фотоконкурсов «Лучший фотограф – 2010» и «Дикая природа России – 2012», проводимого «National Geographic Россия», победителем международного фотоконкурса Sony World Photography Awards 2012, неоднократным призер различных российских и международных конкурсов.

Фотовыставка Натальи БЕЛЕНЦОВОЙ «Вершины Мира. Координаты чудес» совместила в себе более 50-ти уникальных по своей красоте природных горных ландшафтов разных уголков Земли (Алтай, Камчатка, Кавказ, Урал, Центральные и Южные Анды, Альпы, горы Исландии, Шпицбергена и Антарктики и др.).

После ознакомления с экспозициями керчане смогли насладиться творческим вечером «Гостиная на Дворянской»: «Рождественские встречи». Для зрителей музыкальные и литературные произведения исполнили талантливые юные керчане.

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