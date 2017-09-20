Керченская картинная галерея приглашает на «Осенних красок торжество»

Почти через месяц, 18 октября, в Керченской картинной галерее откроется выставка «Осенних красок торжество».

В экспозицию вошли живописные и графические работы – небольшая часть собрания коллекционеров Юрия Ивановича и Людмилы Михайловны Гончаровых, состоящая из 1300 произведений живописи, графики, скульптуры, книжной иллюстрации.

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Представленные произведения познакомят с творчеством профессиональных художников разных национальностей из Москвы и Баку, но большей частью – с работами кемеровских художников. Это прекрасные живописные пейзажи Н. Шемарова и Н. Бачинина, изысканно-тонкие графические листы О.Пинаевой и А.Ананьина, которые перенесут зрителя на бескрайние просторы Сибири и Урала, горный Алтай и озеро Байкал.

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