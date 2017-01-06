В картинной галерее Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника открылась выставка вышивки.

Все жители и гости Керчи могут полюбоваться удивительной техникой художественной вышивки, которую продемонстрировала в своей выставке рукодельница Зоя Тенякова под названием «Матренин посад».

Вышивальщица ищет ту технику, которая соответствует ее характеру и вкусу: от самого простого и популярного лидера жанра — счётного креста до роскошной вышивки бисером.

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Тематика работ Зои Владимировны разнообразна: растительные узоры любимых цветов (сирень, фиалки, лилии незабудки), смешные зверята из русских народных сказок и мультипликационных фильмов, образы Женщины-Матери и дитя, иконописные образы. Каждый сможет найти что-то интересное для себя.

Все желающие могут познакомиться с работами вышивальщицы в керченской картинной галерее в демонстрационном зале на первом этаже.

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