Керченская картинная галерея приглашает взглянуть на «родные берега»

На следующей неделе, 16 ноября в 16-00 часов в Картинной галерее откроется персональная выставка художника Владимира Куц «У родных берегов». Об этом сообщает пресс-служба Восточно-крымского историко-культурного музея-заповедника.

Внук известного крымского художника Петра Столяренко – Владимир Владиславович родился в Керчи, где на берегах Чёрного и Азовского морей прошли его детство и юность. Как и все керченские мальчишки мечтал о парусах и фрегатах, любил рисовать, «рисовал много и всегда, море – прежде всего».

Получив основы художественного образования в керченской студии изобразительных искусств и детской художественной школе, продолжил обучение в Крымском художественном училище им. Самокиша, Киевском Государственном Художественном институте (факультеты: реставрационный и станковой живописи (мастерская проф. А.М. Лопухова), в 2002г. закончил аспирантуру при Киевской Национальной Академии Искусств и Архитектуры(мастерская академика В.И.Гурина).

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В 1990 году принят в члены Союза Художников СССР. С начала творческой деятельности(1987) – участник многих персональных, Всеукраинских (Республиканских) и Международных выставок. Его работы находятся в частных коллекциях и многих музеях мира. За вклад в мировую культуру художник награждён Командорским Крестом Ордена Святого Станислава. Его имя и творчество внесены в Золотой Фонд Нации.

Папа Римский Иоанн Павел II дал высокую оценку изобразительного искусства знаменитого крымского художника. Отметим, что на тот момент Владимир был единственным украинским живописцем, известная картина которого «Вознесение», с парящим в неимоверной стихии собором, заняла почетное место в личной коллекции Папы Римского рядом с шедеврами великих мастеров – Тициана, Леонардо да Винчи, Микеланджело.

«Пейзаж – это лик земли, лицо матери. От созерцания этого мира в душе подымается та тоска, жалость, нежность, та надрывающая и безысходная любовь, с которой связано чувство родины»,- писал Максимилиан Волошин, и слова эти тесно перекликаются с темой работ мастера, представленных на выставке «У родных берегов».

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К родным берегам, к дорогой сердцу гавани потянуло художника, чтобы представить на суд земляков свои морские пейзажи, отражающие каждую частичку родной земли. Ведь основные герои полотен живописца: берега, лодки, улочки приморского городка и море – спокойное и взволнованное, настороженное и улыбающееся, так часто меняющее своё настроение. Едва взглянув на картину, уже не можешь оторвать от неё взгляд – хочешь проникнуть в суть, насладиться игрой красок, ощутить прохладу волн, услышать крики чаек, кружащих вокруг баркасов с богатым уловом, ощутить запах моря…

Выставка будет экспонироваться с 16 ноября по 28 декабря в выставочных залах Картинной галереи (ул. Театральная,36) Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.

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