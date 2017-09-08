Керченская картинная галерея: сколько весит мозаичное искусство?

В Керчи открылась выставка произведений из мозаики «Любимому городу». Авторы 14 картин — сёстры, керчанки Светлана Зажигаева и Ольга Сосновская. Мозаичные картины необыкновенны, при каждом луче света они начинают «играть», но мало кто знает, какой труд скрывается за этой красотой.

«Мы строители в такой же мере, как и художники» — смеются сёстры. И вот почему. Одна такая картина весит более 10 килограмм, а на её создание уходит около трёх месяцев!

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«Несколько лет назад мы занялись мозаикой — рассказывает Светлана — одним из видов искусства, которое соединяет в себе строительные технологии и творчество. Как происходит процесс работы? Мы выкладываем кусочки стекла, которые откусываем дисковыми щипцами (бывает, что они режут руки), делаем полностью картину, и затем заливаем специальным раствором. Даём ей просохнуть, и после этого переворачиваем. Не всегда получается чётко перевернуть. После чего устанавливаем на доску ДСП, иначе картина может дать волну и ровность уйдёт. Поэтому вся картина весит так много!».

Светлана закончила мастерскую мозаики при Московском архитектурном институте, Ольга всегда занималась разными видами творчества, и с радостью приняла идею сестры — попробовать работать в технике мозаики . Светлана любит делать крупные формы, Ольга работает с изящными и тонкими материалами. Сёстры дополняют друг друга в творчестве и считают, что мозаика — дело не для одного человека.

Увидеть работы Светланы Зажигаевой и Ольги Сосновской можно будет в течение месяца, в керченской Картинной галерее.

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