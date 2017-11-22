Керченская медицина на контроле Администрации

В Керчи организовали медицинский совет. Теперь вопросы организации и развития здравоохранения города будут под контролем Администрации.

Сегодня, на своей официальной странице в социальной сети, глава керченской Администрации Сергей БОРОЗДИН сообщил о том, что в Городской больнице №2 прошло первое организованное собрание медицинского совета:

«На повестке дня были вопросы по утверждению режима последующих заседаний, а также ознакомление с Положением о Совете. При обсуждении пришли к мнению проводить заседания ежеквартально, а в случае необходимости проводить внеочередные. Выразил признательность и поблагодарил присутствующих за согласие быть членами медицинского совета муниципального образования. Совет призван обеспечивать проведение согласованной политики в вопросах организации и развития здравоохранения города» – говориться в сообщении.

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С сфере здравоохранения Керчи множество проблемных вопросов. По закону городская медицина не обязана предоставлять отчеты о работе Администрации. Глава Керчи отметил, что цель совета в том, чтобы руководители города могли помогать учреждениям и керчанам, которые обращаются за медицинской помощью.

В декабре будет составлен план работы Совета. Все проблемы сферы здравоохранения Керчи будут рассматриваться в ходе собраний. Администрация города будет возможными способами содействовать их устранению.

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