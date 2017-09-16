Керченская набережная: развлечения на любой вкус

Набережная сегодня стала центральным местом празднования Дня города. Керчане не успевают на неё зайти, как тут же оказываются в гуще событий.

Кто-то стоит в очереди за сладкой ватой, кто-то ловит чуть не улетевший воздушный шарик, мужчины зачарованно смотрят на кузнеца, который делает монетки на счастье, женщины подтанцовывают ансамблям эстрадных песен, любители моря – любуются яхтами, а остальные – болеют за крымских богатырей.

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Силовые экстремалы поднимают невероятные тяжести, гири общим весом в 240 кг, бревна по 120 кг , железные бочки, переворачивают огромные колёса – и всё это на время! Горожане поддерживали спортсменов как могли – хлопали, свистели, кричали. А редакции КерчьИНФО удалось протиснуться сквозь все головы в толпе, чтобы сфотографировать настоящих силачей и не только!

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