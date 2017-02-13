Керченская набережная в феврале

Несмотря на то, что февраль – последний зимний месяц по календарю, от этого он не менее морозный. В этом каждый день приходится убеждаться керчанам. Вот уже, который день подряд в Керчи царят «морозы». Однако приветливое солнце, которое озаряет улицы города, создает весьма обманчивое ощущение. Ведь, из окна погода кажется располагающей для неспешной прогулки, а как только высунешь нос на улицу, понимаешь, насколько солнечные лучи могут быть обманчивые.

Но, самым «стойким» полагается приз в виде незабываемого пейзажа: замерзающего Керченского пролива, в лучах февральского солнца и добродушных чаек.

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А ведь птицам в холода особенно тяжело. Когда морская гладь покрывается льдом, добывать пищу становится крайне проблематично. Поэтому многие пернатые, став совсем ручными, не бояться приближаться к людям, чтобы те поделились с ними лакомствами.

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