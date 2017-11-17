Керченская набережная в ноябре

Журналисты КерчьИНФО, по пути на редакционное задание, видят, как город преображается с наступлением холодов. Неповторимую палитру хочется поймать объективом фотоаппарата. Сегодня свежими кадрами мы делимся с теми, кто в суматохе будничных дней не успевают заметить, что Керчь прекрасна даже в пасмурное утро.

Наш путь начался с городской набережной. Первое, что бросается в глаза, это невероятное разнообразие растительности. Зеленые туи выделяются на фоне серости деревьев, с которых уже опала листва. На клумбах еще есть цветы – одни только распускаются, другие уже склонили головы и готовы сдаться в плен осени.

Для середины ноября керченская природа еще очень живая. Не многим удается к концу осени увидеть золотые листья на сочно-зеленом газоне.

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В парке аттракционов тихо и даже немного грустно. Кажется, что вместе с каруселями, здесь остановилось время.

На горизонте, серое море плавно перетекает в небо. Там тучи затянули воздушный простор белым полотном. Однако, солнцу удается протянуть несколько лучей и озарить фарватер Керченского пролива.

В это пасмурное утро мы даже не надеялись увидеть беззаботно прогуливающихся людей. Но оказалось, если заглянуть на новую спортивную площадку, можно увидеть керчан, которым не страшны холода. Люди активно занимаются на тренажерах, совершают пробежки, а в перерывах общаются и смотрят на процесс строительства Керченского моста.

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