Керченская общественность готова отстаивать судьбу гимназии им. Короленко

В центре внимания городской общественности по-прежнему находится важный для города вопрос – судьба керченской школы-гимназии №2 им. В.Г. Короленко. Сегодня у дверей гимназии собрались учащиеся школы, их родители и другие неравнодушные керчане.

«Мы неоднократно обращались в администрацию города, были на приеме у начальника Отдела образования, писали в Совет Министров Крыма и президенту Владимиру Путину. Нам приходят письма о том, что здание гимназии включено в программу ФЦП до 2020 года и в нем планируется капитальный ремонт», – рассказывает мама ученицы-второклассницы школы-гимназии.

Также родители учащихся школы сообщают, что уже были на приеме у заместителя главы администрации г. Керчи Евгения АДАМЕНКО, где услышали информацию о том, что здание будет преобразовано и школы там не будет. Учебное заведения будет построено в районе Индустриального Шоссе, а на месте гимназии им. В.Г. Короленко появится музей.

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После этого актив родителей учащихся школы отправился в столицу Крыма на прием к Сергею АКСЕНОВУ. Глава Республики заверил, что школа останется на месте, а письмо, пришедшее позже из Министерства образования РК, гласило, что единственное, что планируется в здании – это капитальный ремонт.

Однако позже выяснилась новая информация: в Керчь приехал заместитель министра по экономическому развитию Виктор НАЗАРЕНКО, который вновь сообщил, что на месте школы будет музей.

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От такого «информационного маятника» устали и родители, и дети, которые, совместно с учителями, распределены по трем другим городским школам.

«Я закончила эту школу в 1966 году… И мне хочется сказать нашим чиновникам, что они должны любить свой город. Эта школа – наша изюминка, и она должна остаться школой. Мы выступаем за то, чтобы сохранить эту школу. Я хочу иметь возможность в более пожилом возрасте прийти в гимназию и посмотреть, где был мой класс… Это история. И я считаю, что наши городские чиновники должны бороться за то, чтобы здесь осталась школа. Мы уже и так лишились школы им. Желябова… Много ли детей сможет учиться здесь, или мало – столько, сколько сможет принять школа. Но школа должна остаться школой. Мы за это», – выступает керчанка, выпускница школы-гимназии.

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Пришел на встречу с журналистами и представитель первого послевоенного выпуска гимназии №2 им. В.Г. Короленко.

«Представьте, после войны прошло всего 8 лет, но уже нашлись средства отремонтировать школу… И сейчас… Я не понимаю, кому в голову пришла эта бредовая идея», – с трепетом рассказывает Виктор Иванович БАШКАТОВ.

Керчане возмущены действиями чиновников и надеются на справедливость.

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