Керченская паромная переправа бьёт рекорды

Абсолютный рекорд по количеству перевезенных легковых транспортных средств за сутки в одном направлении на Керченской паромной переправе установлен 7 августа 2017 года, передает пресс-служба ООО «Морская дирекция».

Поток легковых автомобилей в направлении Республики Крым за сутки достиг пикового показателя – 7 691 машин. Стоит отметить, что в 2016 году максимального уровня перевозок в 7 443 ед. легковых удалось достичь только 15 августа.

В то же время общий максимальный поток транспорта за сутки в эквиваленте легкового составил 9 445 ед., в 2016 году – 8 647 ед.

Всего за сутки 7 августа было перевезено 49 530 пассажиров, 12 241 ед. легковых автомобилей, грузового автотранспорта – 581 ед., автобусов 216 ед.

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В целом в течение выходных дней 5 -7 августа наблюдался высокий поток желающих посетить Крымский полуостров. Действующее штормовое предупреждение и вызванные этим кратковременные ограничения в работе переправы повлекли за собой дополнительное накопление автотранспорта в порту «Кавказ».

Несмотря на ухудшение погодных условий в Керченском проливе курсировало 6 паромов, совершивших до 15 кругорейсов за сутки. ООО «Морская дирекция» были приняты все возможные меры для снижения времени ожидания и увеличения объема перевозок.

На данный момент Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, время ожидания в обоих портах не превышает 1 часа.

Однако очередное ухудшение погоды прогнозируется уже с 10 по 12 августа.

Напоминаем, что минимальная загрузка со стороны Краснодарского края наблюдается со среды до вечера субботы, а с крымской стороны — ежедневно с полуночи до полудня. Рекомендуем учитывать эту информацию при планировании путешествий через Керченский пролив.

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