Керченская паромная переправа: море переживает (фоторепортаж)

Все разговоры людей в общественном транспорте – только о нём. Он заставляет керчан быстрее идти по улице, одеваться теплее, он обрушивает деревья и гасит свет, он не пускает ожидающих в Порту Крым на материк. Ветер. Сильный, не стихающий ветер.
И только море с ним в хороших отношениях. Они не расстаются уже третий день. Ветер делает его невероятно красивым, заставляет волноваться и бушевать.
Чайки любят море таким, моряки, несмотря ни на что любят море таким и фотографы, отчаянные керчане, любят море таким… волнительным и захватывающим.
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Погодная обстановка в районе Керченской паромной переправы пока неизменна. Все надеются на завтра. Но разве мы в силах предсказать эти природные отношения?
Фото: Людмила Бахарева
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