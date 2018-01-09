Керченская паромная переправа может остановиться на 5 дней

С вечера 11 января и до обеда 15 января в Керченском проливе ожидается усиление ветра, из-за чего паромная переправа может работать с перебоями. Об этом сообщает пресс-служба «Морской дирекции».

По сообщению оператора паромных перевозок, порывы ветра могут достигать 22 м/с, паромы будут работать по фактической погоде: «Возможна полная остановка судов» – предупреждают в «Морской дирекции».

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Пассажирам рекомендуют воздержаться от прибытия на переправу в указанный период. Оперативную информацию о работе паромов можно получить по телефону 8-989-299-42-60

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