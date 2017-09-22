Керченская паромная переправа может остановиться на двое суток

Оператор Керченской паромной переправы информирует, что с 25 по 28 сентября прогнозируется ухудшение метеоусловий – скорость ветра может усиливаться до 20-25 м/с. Работа паромной переправы в указанный период будет осуществляться по фактической погоде, что повлечет увеличение времени ожидания перевозки. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Морская дирекция».Крайне вероятной является и полная остановка движения паромов, задействованных для перевозки пассажиров и автотранспорта через Керченский пролив, на период от 6 часов и более вплоть до 1-2 суток.

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Для избежания негативных последствий оператор Керченской паромной переправы настоятельно просит учитывать данную информацию при планировании поездок через Керченскую паромную переправу, а также просит воздержаться от прибытия на объекты переправы в случае прекращения ее работы.

Актуальная информация об обстановке на переправе размещается на сайте ООО «Морская дирекция» по адресу www.mtdir.ru, а также доступна в контактном центре оператора переправы по тел. 8 (989) 299 42 60

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