Керченская паромная переправа может остановиться на несколько дней

Керченская паромная переправа может вскоре снова остановить курсирование паромов. Об этом сообщает пресс-центр ООО «Морская дирекция».

По предварительным данным в акватории Керченского пролива 14-15 февраля (с вероятностью сохранения до 16 февраля включительно) прогнозируются неблагоприятные метеоусловия. Ожидается усиление скорости ветра до 20 м/с и ухудшение ледовой обстановки (дрейф льдов из Азовского моря, образование ледовых торосов).

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Существует значительная вероятность остановки движения всех судов переправы.

В связи с данными прогноза и сохраняющимися ограничениями в движении паромов из-за ледовой обстановки убедительно просим воздержаться от прибытия на переправу!

Оперативная информация о работе переправы размещается на сайте оператора паромной переправы по адресу www.mtdir.ru, а также доступна в контактном центре оператора переправы по тел. 8 (989) 299 42 60.

Отметим, согласно прогнозам синоптиков, сильный ветер сохраниться на протяжении нескольких дней. После этого в Керчь должно прийти небольшое потепление.

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