Керченская паромная переправа может остановиться на полдня

Функционирование Керченской паромной переправы может остановиться на длительный период. Об этом сообщает пресс-центр ООО «Морская дирекция» .

Сильный ветер спровоцировал штормовое предупреждение в водах Керченского пролива.

«С 23 по 26 февраля ожидаются нестабильные погодные условия, возможно периодическое увеличение скорости ветра до 20 м/с и более, вероятны приостановки судов на 8-12 и более часов», — отмечается в сообщении.

Актуальную информацию о ситуации на переправе можно узнать у оператора организации 8 989 299 42 60.

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