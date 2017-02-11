Работа Керченской паромной переправы может вскоре остановиться. Об этом сообщает пресс-центр «Морской дирекции».

В функционировании Керченской паромной переправы могут быть перебои из-за существенного ухудшения погоды.

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«В работе Керченской паромной переправы возможны затруднения по причине ухудшения погодных условий!», — говорится в сообщении пресс-центра.

Предварительная информация о возобновлении функционирования переправы отсутствует.

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