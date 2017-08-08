Керченская паромная переправа может закрыться

В ближайшие дни в Керчи прогнозируется ухудшение погодных условий. В связи с этим существует риск остановки движения паромов между портами «Крым» и «Кавказ». Об этом сообщает пресс-служба ООО «Морская дирекция».

Оператор Керченской паромной переправы информирует, что с 09 по 12 августа включительно прогнозируются неблагоприятные метеоусловия в акватории Керченского пролива.

Согласно данным оператора, ожидается усиление скорости ветра до 20 м/с.

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«Существует вероятность затруднения работы Керченской паромной переправы вплоть до полной остановки движения судов. Движение паромов будет осуществляться по фактической погоде», — отмечают в пресс-службе.

Следовательно, пассажирам рекомендуется планировать свои поездки с учетом данного прогноза, а также знакомиться с оперативной информацией о работе переправы на сайте оператора паромной переправы по адресу www.mtdir.ru и в call-центре по номеру телефона 8 (989) 299 42 60.

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