Керченская паромная переправа не работает

Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена. Об этом сообщает пресс-центр «Морской дирекции».
Работа Керченской паромной переправы остановилась из-за погоды.
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«Работа Керченской паромной переправы приостановлена в связи с ухудшением погодных условий!», — идёт речь в сообщении.
Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8-989-299-42-60.
Предварительная информация о возобновлении функционирования переправы отсутствует.
Напомним, ранее в организации уже сообщали о том, что курсирование паромов может быть приостановлено.