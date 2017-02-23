Керченская паромная переправа не работает

Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена. Об этом сообщает пресс-центр «Морской дирекции».

Работа Керченской паромной переправы остановилась из-за погоды.

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«Работа Керченской паромной переправы приостановлена в связи с ухудшением погодных условий!», — идёт речь в сообщении.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8-989-299-42-60.

Предварительная информация о возобновлении функционирования переправы отсутствует.

Напомним, ранее в организации уже сообщали о том, что курсирование паромов может быть приостановлено.

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